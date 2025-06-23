Fas'ta Filistin'e Destek Gösterisi
Fas'ın başkenti Rabat'ta, Ortadoğu'daki gerilimler nedeniyle binlerce kişi Filistinlilere destek vermek amacıyla bir araya geldi. Gösteride Fas ve Filistin bayrakları taşındı.
RABAT, 23 Haziran (Xinhua) -- Fas'ın başkenti Rabat'ta Filistinlilere destek için düzenlenen gösteride Fas ve Filistin bayrakları taşıyan insanlar, 22 Haziran 2025.
Ortadoğu'da gerilimin tırmanmasıyla birlikte binlerce Faslı, pazar günü başkent Rabat'ta Filistin'e destek vermek için bir araya geldi. (Fotoğraf: Huo Jing/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel