Fas'ta enerji güvenliğinin takibi için 'Enerji Güvenliği Kurulu' oluşturulacak

Fas, ülkedeki enerji güvenliğinin yakından takibini sağlayacak Enerji Güvenliği Kurulu kurulacağını açıkladı.

Fas Enerji Dönüşümü ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Leyla Binali, Fas Meclisinin alt kanadında yaptığı bir sunumda konuyla ilgili bilgi verdi.

Binali konuşmasında, "Ülkedeki enerji durumunu yakından takip etmek için bir Enerji Güvenliği Kurulu oluşturmak için işe koyulduk." dedi.

Kurulun ülkedeki enerji sektörünün karşı karşıya kalabileceği umulmadık koşullarda gereken tedbirlere ilişkin öneriler sunacağını kaydeden Binali, "Güvenli enerji stoğunun ve ülkenin enerji egemenliğinin sağlanması için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Binali ayrıca, ülkesinin şu anda minimum petrol ürünleri stoğundaki açığı kapatamadığını söyledi.

Enerji Bakanlığının 11 Nisan Pazartesi günkü verilerine göre, ülkenin 26 günlük dizel, 43 günlük benzin, 34 günlük jet yakıtı, 26 gün de gaz stoku bulunuyor.

Faslı yetkililer, ülkenin minimum petrol ürünleri stoğunun 60 gün yetecek düzeyde olması gerektiğini belirtiyor.