Papa Franciscus'un vasiyeti belli oldu

Papa Franciscus'un vasiyeti belli oldu! Mezar taşına kadar düşünmüş
Öcalan'dan Sırrı Süreyya Önder mesajı

PKK elebaşı Öcalan'dan dikkat çeken Sırrı Süreyya Önder mesajı
Devlet Bahçeli'den yeni görüntü: Daha yolun yarısı var

Devlet Bahçeli'den yeni görüntü! Paylaşıma düşülen not çok manidar
2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayi cinayeti davasında karar

Esenyurt'taki tekel bayi vahşetinde karar! Sanıklara ceza yağdı

Fas'ta En Büyük Tarım Fuarı Başladı

Fas'ta En Büyük Tarım Fuarı Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fas'ın Meknes kentinde, 70 ülkenin katılımıyla düzenlenen tarım fuarında, 'Sürdürülebilir kalkınmanın merkezinde su' teması işleniyor. Fuara Fas Veliaht Prensi Hasan bin Muhammed başkanlık etti.

Fas'ın kuzeyindeki Meknes kentinde düzenlenen ülkenin en büyük tarım fuarı 70 ülkenin katılımıyla başladı.

Fas resmi haber ajansı MAP'ın haberine göre, "Tarım ve kırsal dünya: Sürdürülebilir kalkınmanın merkezinde su" temasıyla bu yıl 17'ncisi düzenlenen fuarın açılış törenine Fas Veliaht Prensi Hasan bin Muhammed başkanlık etti.

Fuara, Türkiye, Fransa, Angola, Benin, Orta Afrika, Fildişi Sahili, Irak, Liberya, Malavi, Uganda, Filistin ve Güney Sudan'ın da aralarında bulunduğu 70 ülkenin yanı sıra İslam Dünyası Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (ISESCO), Arap Tarımsal Kalkınma Örgütü, Dünya Su Konseyi gibi uluslararası kuruluşlar da katılıyor.

Gıda endüstrisi, dijital tarım, doğa ve çevre, makine, hayvancılık gibi bölümlerin yer aldığı ülkenin en büyük tarım fuarı, yaklaşık 12,4 hektarlık alan üzerine kuruldu.

Organizatörlerin "Fas Uluslararası Tarım Forumu" adını verdiği fuar, 27 Nisan'a kadar ziyaretçilere açık olacak.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Khalid Mejdoub - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.