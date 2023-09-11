Fas'ta Deprem Sonrası Halk Açık Alanlara Sığındı

AMİZMİZ, 11 Eylül (Xinhua) -- Fas'ta meydana gelen depremin merkez üssüne yakın Amizmiz kentinde bir açık alana sığınan bölge sakinleri, 10 Eylül 2023. Fas İçişleri Bakanlığı'nın Pazar günü yaptığı son güncellemeye göre, Cuma gecesi Fas'ın merkezini vuran depremde en az 2.497 kişi öldü ve 2.