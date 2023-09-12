Fas'ta deprem nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 862'ye yükseldi

Fas'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 862'ye, yaralıların sayısı ise 2 bin 562'ye yükseldi.

Fas'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 862'ye, yaralıların sayısı ise 2 bin 562'ye yükseldi.

Fas İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, El-Huz bölgesinde meydana gelen depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 862, yaralıların sayısının ise 2 bin 562'ye yükseldiği belirtildi.