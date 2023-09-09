Fas'ta Deprem: 296 Ölü

Fas'ta meydana gelen depremin çeşitli görüntüleri

Fas İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede Cuma günü yerel saatle 23.11'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısının 296'ya yükseldiği bildirildi.

Derinliği 18,5 km olan depremin merkez üssü ilk olarak Marakeş'in yaklaşık 70 kilometre güneybatısında, 31,11 derece kuzey enlemi ve 8,44 derece batı boylamı olarak belirlendi.

Fas'ın kuzeyindeki Fes kentinde bulunan Xinhua muhabiri, depremin ardından kent sakinlerinin olası artçı sarsıntılardan endişe ederek evlerini terk ettiklerini ve sokaklarda toplandıklarını söyledi.

Deprem Rabat ve Kazablanka da dahil olmak üzere Fas'ın birçok şehrinde hissedildi. Yerel medya, Terudent ve Marakeş şehirlerinde birçok evin çöktüğünü bildirdi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Rabat'tan bildiriyor.(XHTV)