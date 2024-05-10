Fas'ta Binlerce Kişi Gazze'ye Destek Gösterisi Düzenledi

Fas'ta binlerce kişi, başkent Rabat dahil olmak üzere pek çok kentte Gazze'ye destek gösterisi düzenledi.

Fas'ta Ümmetin Sorunlarına Destek Heyeti'nin çağrısı üzerine " Refah'a kara saldırısı, bir diğer insanlık suçudur" sloganıyla düzenlenen Gazze'ye destek gösterileri 31'inci haftasında da devam ediyor.

Fas Ümmetin Sorunlarına Destek Heyeti tarafından yapılan çağrıya karşılık veren binlerce Faslı, cuma namazı sonrası Tanca, Tatvan, Fez, Zayu, Birreşid, El-Kuneytıra, Asifi ve El-Cedide kentlerinde Gazze'ye destek gösterisi düzenledi.

Yaklaşık 8 aydır yoğun İsrail bombardımanına maruz kalan ve binlerce sivilin hayatını kaybettiği Gazze Şeridi başta olmak üzere Filistin ile dayanışma içinde olduklarını dile getiren göstericiler, İsrail'e Refah'ı hedef almaya devam etmemesi yönünde uyarıda bulundu.

Göstericiler, başta Gazzeliler olmak üzere Filistin halkının direnişini destekleyen sloganların yanı sıra "Ey Şehit, sen müsterih ol, biz mücadeleyi sürdüreceğiz", "Gazze, onurun sembolüdür" ve "Halk Filistin'i özgürlüğüne kavuşturmak istiyor" gibi sloganlar attı.