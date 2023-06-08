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Fas'ta bir binanın kısmen çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti

Fas'ta bir binanın kısmen çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti

Güncel Haberler

Fas'ın batısındaki Medyuna ilinde özel bir şirkete ait binanın kısmen çökmesi sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Fas'ın batısındaki Medyuna ilinde özel bir şirkete ait binanın kısmen çökmesi sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Fas'ta yayın yapan Kanal 2 televizyonunun haberine göre, Medyuna'ya bağlı Tit Mellil beldesindeki sanayi bölgesinde bir tekstil şirketinin binasında çökme meydana geldi.

Olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala 3 kişinin olduğu ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Binadaki çökmenin nedenine ilişkin henüz bilgi verilmedi.

Kaynak: AA / Khalid Mejdoup - Güncel

Kanal 2 Fas Güncel Haberler

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