Fas'ta Binlerce Kişi, Küresel Sumud Filosu'na Yapılan Saldırıyı Protesto Etti

İsrail'in Gazze'ye yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na saldırısı Fas'ın birçok kentinde binlerce kişinin katıldığı gösterilerle protesto edildi.

Fas Ümmetin Davalarını Destekleme Komitesinin çağrısı üzerine İsrail'in filoya saldırısını protesto etmek ve Gazze'ye destek vermek için Kazablanka, Tanca, Tarudant, Tinghir, Taza, Vecde, Tatvan kentlerinde gösteriler düzenlendi.

"Trump'ın komplocu planına hayır, Sumud Filosu'na korsan Siyonist saldırıya hayır" sloganıyla düzenlenen gösterilere binlerce kişi katıldı.

Göstericiler, "Sumud Filosu'na özgürlük" ve "Sumud Filosu'na yönelik Siyonist korsanlığa hayır" sloganları attı.

Küresel Sumud Filosu

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce yolcusunu alıkoydu.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.