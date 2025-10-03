Haberler

Fas'ta Binlerce Kişi, Küresel Sumud Filosu'na Yapılan Saldırıyı Protesto Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Gazze'ye yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na düzenlediği saldırı, Fas'ın birçok kentinde gerçekleştirilen kitlesel gösterilerle protesto edildi. Gösterilerde 'Sumud Filosu'na özgürlük' sloganları atıldı.

İsrail'in Gazze'ye yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na saldırısı Fas'ın birçok kentinde binlerce kişinin katıldığı gösterilerle protesto edildi.

Fas Ümmetin Davalarını Destekleme Komitesinin çağrısı üzerine İsrail'in filoya saldırısını protesto etmek ve Gazze'ye destek vermek için Kazablanka, Tanca, Tarudant, Tinghir, Taza, Vecde, Tatvan kentlerinde gösteriler düzenlendi.

"Trump'ın komplocu planına hayır, Sumud Filosu'na korsan Siyonist saldırıya hayır" sloganıyla düzenlenen gösterilere binlerce kişi katıldı.

Göstericiler, "Sumud Filosu'na özgürlük" ve "Sumud Filosu'na yönelik Siyonist korsanlığa hayır" sloganları attı.

Küresel Sumud Filosu

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce yolcusunu alıkoydu.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

Kaynak: AA / Khalid Mejdoub - Güncel
Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in alıkoyduğu vatandaşlarımızın yarın özel uçakla getirilmesi için çalışıyoruz

Sumud'daki Türkler ne zaman bırakılacak? İlk kez tarih verildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni doğan kuzuyu gören üreticinin ağzı açık kaldı

Yeni doğan kuzuyu gören üreticinin ağzı açık kaldı
Ali Babacan'dan Muharrem İnce'ye 'fotoğraf' yanıtı: Hiçbir kıymeti yok

Babacan ilk kez bu kadar sert! İnce'nin fotoğraf yorumuna olay yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.