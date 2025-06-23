Fas'ta Binlerce Kişi Filistin İçin Yürüdü

RABAT, 23 Haziran (Xinhua) -- Ortadoğu'da gerilimin tırmanmasıyla birlikte binlerce Faslı, pazar günü başkent Rabat'ta Filistin'e destek vermek için bir araya geldi.

Filistin kefiyeleri takarak Fas ve Filistin bayrakları sallayan protestocular parlamento binası yakınında toplanarak İsrail karşıtı sloganlar attı ve Faslı yetkililerden İsrail ile tüm siyasi bağları koparmalarını istedi.

Gösteri, Fas Filistin Ulusal Eylem Grubu tarafından yerel insan hakları örgütleriyle işbirliği içinde düzenlendi.

Fas Filistin Ulusal Eylem Grubu Koordinatörü Abdelhafidh Sraiti, "Bu yürüyüş, Fas halkının Filistin'e olan sarsılmaz desteğini yineledi" dedi.

Bazı protestocular, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik son saldırılarını kınayarak, ABD'nin eylemlerini "emperyalizm" diye nitelendirdi.

Fas, 22 Aralık 2020 tarihinde İsrail ile normalleşme anlaşması imzalamıştı.