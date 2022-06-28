Fas'ta Binicilik Gösterisi Düzenlendi
Xinhua - Güncel
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RABAT, 28 Haziran (Xinhua) -- Fas'ın başkenti Rabat'ta düzenlenen Fantasia at gösterisi sırasında geleneksel kostümler içerisinde at üzerinde performanslarını sergileyen biniciler, 27 Haziran 2022.
RABAT, 28 Haziran (Xinhua) -- Fas'ın başkenti Rabat'ta düzenlenen Fantasia at gösterisi sırasında geleneksel kostümler içerisinde at üzerinde performanslarını sergileyen biniciler, 27 Haziran 2022. Fantasia, kültürel festivaller ve düğün kutlamaları sırasında gerçekleştirilen geleneksel bir binicilik gösterisidir. (Fotoğraf: Chadi/Xinhua)
Xinhua / Güncel