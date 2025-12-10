Haberler

Fas'ta iki binanın çökmesi sonucu 19 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Fas'ın Fez kentinde, iki bina çöktü. Olayda 19 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Fas'ın kuzeyindeki Fez kentinde iki binanın çökmesi sonucu 19 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Fes Valiliğinden yapılan açıklamada, kentin Mustakbel Mahallesi'nde 8 ailenin ikamet ettiği bitişik nizamdaki iki binanın salı gecesi çöktüğü bildirildi.

Açıklamada, olayda 19 kişinin yaşamını yitirdiği, 16 kişinin ise çeşitli şekillerde yaralandığı belirtildi.

Yerel yetkililerin, güvenlik güçlerinin ve sivil savunma ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğüne dikkat çekilen açıklamada, vatandaşların güvenliğini tehdit edebilecek olası tehlikelere karşı çöken binaların çevresinin emniyete alındığı ve komşu evlerde yaşayanların tahliye edildiği kaydedildi.

Binaların çökme nedenine ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA / Khalid Mejdoub - Güncel
