Fas'ta Bayram namazına geleneksel kıyafetleriyle gelenler renkli görüntüler oluşturdu

Fas'ın birçok bölgesindeki cami ve açık alanlara geleneksel kıyafetleriyle, Bayram namazı kılmaya gelen Faslılar renkli görüntüler oluşturdu.

Başkent Rabat ve Sela kentinde genç, yaşlı, kadın, çocuk binlerce Faslı, Bayram namazını kılmak için camilerin yanı sıra meydanlarda bir araya geldi.

Sela kentindeki Ayayida Camisi büyük bir kalabalığa ev sahipliği yaptı. Gönüllü ekipler saf düzenini sağladı ve erkekler ile kadınlar için ayrı alanlar oluşturdu. Çeşit çeşit geleneksel kıyafetleriyle namaz alankarına gelen Faslılar, renkli görüntüler oluşturdu.

Fas'ta da diğer Arap ve Müslüman ülkelerinde olduğu gibi birçok kişi, bayram tatilini akrabalarıyla geçirmek için kendi asli kentleri ve köylerine seyahat ediyor.