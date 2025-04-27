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Fas'ta Abdulilah Benkiran, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Genel Sekreteri Seçildi

Fas'ta Abdulilah Benkiran, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Genel Sekreteri Seçildi
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Fas'ın Boznika kentinde düzenlenen olağan genel kongrede, Abdulilah Benkiran, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel sekreterliğine yeniden seçildi. Benkiran, 974 oy alarak partisinin liderliğini sürdürdü. PJD'nin artan etkisi, Fas siyasetindeki önemli değişimlerin habercisi olarak değerlendiriliyor.

Fas'taki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (PJD) genel sekreterliğine yeniden Abdulilah Benkiran seçildi.

PJD'nin olağan genel kongresi, önümüzdeki dört yıl için genel sekreteri belirlemek üzere Fas'ın Boznika kentinde gerçekleştirildi.

Parti delegelerinden 974 oy alan Benkiran, yeniden PJD'nin genel sekreterliğine seçildi.

Böylece Benkiran, 1402 oydan geçerli olan 1390 oyun yüzde 69'unu almış oldu.

PJD'nin 30 Ekim 2021'deki olağanüstü kongresinde, eski Başbakan Benkiran (2011-2017), dört yıllık bir süre için partinin Genel Sekreteri olarak seçilmişti.

Muhalefette olmasına rağmen PJD, ülke siyasetinde giderek artan bir etki ve önem kazanıyor. Partinin bu yükselişi, Fas'ın siyasi dengelerinde önemli bir değişimin habercisi olarak yorumlanıyor.

Kaynak: AA / Khalid Mejdoub - Güncel
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