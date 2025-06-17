Fas'ta 7 Tondan Fazla Esrar Ele Geçirildi

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Fas'ın Tanca kentinde gerçekleştirilen bir operasyonda, uluslararası bir nakliye tırında 7 ton 50 kilo esrar bulundu. Uyuşturucu, tırın içerisinde gizlenmiş olarak ele geçirildi. Ülke, esrarın tıp ve sanayide kullanımını yasallaştırmak için çalışmalarına devam ediyor.

Fas'ın kuzeyindeki Tanca kentinde bir uluslararası nakliye tırında 7 tondan fazla esrar ele geçirildiği belirtildi.

Fas Ulusal Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Akdeniz'in en büyük limanı olan Tanca Akdeniz Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonda bir uluslararası nakliye tırında 7 ton 50 kilo esrar bulundu.

Uyuşturucu taşıyan tırın, Avrupa ülkelerine nakliye yapmak üzere Tanca Akdeniz Limanı'nda bulunduğu ifade edilen açıklamada, esrarın tırın içerisinde gizlenmiş halde yakalandığı aktarıldı.

Fas'ta uyuşturucuyla mücadelenin bir parçası olarak, esrarın tıp ve sanayide kullanımını sağlamak için yasallaştırma girişimleri devam ediyor.

Fas'ta 2024 yılında esrarın tıp ve sanayide kullanımı için 3 bin 371 ruhsat verildiği açıklanmıştı.

Kaynak: AA / Khalid Mejdoub - Güncel
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