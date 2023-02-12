Fas'ta 4.3 ve 3.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi Güncel Haberler Fas'ın kuzeyinde 4.3 ve 3.8 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana geldi. Fas'ın kuzeyinde 4.3 ve 3.8 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana geldi. Fas Ulusal Jeofizik Enstitüsünden yapılan yazılı açıklamada, ülkenin kuzeyinde sabah saatlerinde meydana gelen depremler hakkında bilgi verildi. Açıklamada, ülkenin kuzeyindeki El-Huseyme bölgesinde meydana gelen depremlerden ilkinin 4.3 büyüklüğünde saat 06.59'da, ikincisinin ise 3.8 büyüklüğünde saat 08.36'da meydana geldiği belirtildi. Kaynak: AA / Güncel Fas Güncel Haberler

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