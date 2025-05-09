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Fas'ta 2. DeepTech Zirvesi Tamamlandı: Yapay Zeka ve Derin Teknolojiler Üzerine Tartışmalar

Fas'ta 2. DeepTech Zirvesi Tamamlandı: Yapay Zeka ve Derin Teknolojiler Üzerine Tartışmalar
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Fas'ın Benguerir kentinde düzenlenen 2. DeepTech Zirvesi'nde, yapay zeka ve derin teknolojilerin Afrika'nın sürdürülebilir kalkınmasındaki rolü ele alındı. Etkinlikte, teknolojinin iş gücü üzerindeki etkileri ve yeni liderlik modelleri üzerine paneller yapıldı.

Fas'ta düzenlenen 2. DeepTech Zirvesi (DTS), yapay zeka ve derin teknolojilerin Afrika'nın sürdürülebilir kalkınmasındaki rolü üzerine yapılan oturumların ardından sona erdi.

Fas'ın Benguerir kentindeki Muhammed VI Politeknik Üniversitesinin (UM6P) ev sahipliğinde 8-9 Mayıs'ta gerçekleştirilen zirve, araştırmacılar, girişimciler, yatırımcılar ve karar vericileri bir araya getirdi.

UM6P Ventures Üst Yöneticisi (CEO) ve Girişimcilik Direktörü Yassine Laghzioui, zirvenin kapanışında yaptığı konuşmada, iki gün süren etkinlik boyunca, yapay zeka teknolojisinin sadece teknik bir devrim değil, aynı zamanda insanlık tarihini ve medeniyet kavramını kökten değiştirme potansiyeline sahip bir dönüşüm olduğunu vurguladı.

Laghzioui, insanlık tarihinin önemli bir bölümüne ev sahipliği yapan Afrika'nın, yapay zekayla birlikte sadece teknolojiyi değil, aynı zamanda kalkınmayı, eşitliği ve medeniyetin geleceğini de yeniden inşa edebileceğini belirtti.

Afrika'nın yüksek potansiyele rağmen küresel teknoloji yatırımlarından sadece yüzde 1 pay aldığını hatırlatan Laghzioui, başarmak için kendilerine inanmaları gerektiğini dile getirdi.

Laghzioui, etkinliğe katılan binlerce girişimci, araştırmacı ve konuşmacıya da teşekkür etti.

Zirvenin ikinci günü

Zirvenin ikinci gününde, yapay zekanın iş gücü üzerindeki etkisi, liderlik yaklaşımları ve girişimcilik dinamikleri üzerine çok sayıda panel ve özel oturum gerçekleştirildi.

"Yapay zeka ve yarının iş gücü" ile "Yapay zeka çağında liderlik" başlıklı panellerde, teknolojinin iş dünyasındaki dönüşümü ve yeni liderlik modelleri ele alındı.

Girişimcilik ekseninde ise "Pitch in the Dark", "Reverse Pitch" ve "Elevator Pitch" gibi oturumlarla girişimciler ile yatırımcılar bir araya geldi.

Ayrıca katılımcıların uzmanlara doğrudan soru yöneltebildiği "Ask Me Anything", başarısızlık ve başarı hikayelerinin paylaşıldığı "Real Talk" gibi serbest içerikli oturumlar da ilgi gördü.

Zirvede ayrıca farklı ülkelerden teknolojilerin sergilendiği deneysel showroom alanları, derin teknolojiye dair süreçlerin deneyimlendiği "DeepTech Factory" ve kurumsal girişim sermayesine odaklanan "CVC Track" oturumları düzenlendi.

Kuantum teknoloji vurgusu ile kapanış

Zirvenin kapanış oturumu, "Kuantum Hesaplama: Derin Teknolojide Sıradaki Sıçrama" başlığıyla gerçekleştirildi.

Zirve boyunca yapılan 66 oturumda sağlık teknolojisi, tarım, siber güvenlik, enerji, ileri malzeme bilimi gibi alanlarda yapay zeka ve derin teknolojilerin sunduğu fırsatlar ele alındı.

Etkinlik boyunca farklı ülkelerden uzmanlar, politika yapıcılar ve akademisyenler, teknoloji ve yapay zekanın insanlık ve gezegen için fayda sağlayacak şekilde yönlendirilmesinin önemine dikkati çekti.

Kaynak: AA / Muhammet Tarhan - Güncel
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