Fas'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

Fas'ın başkenti Rabat'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla siyasi parti üyeleri, işçi sendikaları ve çeşitli sivil toplum örgütlerinin katılımı ile işçilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi için gösteri düzenlendi. Düzenlenen gösteride Fas'ın Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Sekreteri Abdulilah İbn Kiran, konuşma yaptı. Gösteri de Filistin'e destek mesajları da verildi.