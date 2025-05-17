Fas, Şam Büyükelçiliğini Yeniden Açıyor

Fas, Şam Büyükelçiliğini Yeniden Açıyor
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Fas, 34. Arap Birliği Zirvesi'nde 2012 yılında kapatılan Şam Büyükelçiliğini yeniden açacağını duyurdu. Kral 6'ncı Muhammed, bu adımın iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Fas, 34. Arap Birliği Zirvesi'nde, 2012 yılında kapatılan Şam Büyükelçiliğinin yeniden açılacağını duyurdu.

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, Bağdat'ta düzenlenen 34. Arap Birliği Zirvesi'nde Kral 6'ncı Muhammed'in mesajını okudu.

Fas Kralı, mesajında, Suriye halkının beklentilerini gerçekleştirmesine ve toprak bütünlüğünü korumasına destek verdiklerini vurgulayarak bu tutumun somut bir yansıması olacağını belirtti.

Kral 6'ncı Muhammed, "Fas Krallığı Şam'daki büyükelçiliğini yeniden açma kararı almıştır. Bu adım, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin daha da gelişmesine katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Filistin'deki durumu "trajik" olarak nitelendiren Fas Kralı, çatışmaların derhal sona erdirilmesi, müzakere masasına oturulması ve Gazze ve Batı Şeria'ya insani yardımların engelsiz şekilde ulaştırılması çağrısında bulundu.

Bağdat'taki Arap Birliği Zirvesi

Bağdat'ta başlayan 34. Arap Birliği Zirvesi ve 5. Arap Ekonomik Zirvesi'ne Arap liderler, Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Körfez İşbirliği Konseyi temsilcileriyle birlikte uluslararası konuklar katıldı.

Zirvenin açılışında, bir önceki zirveye ev sahipliği yapan Bahreyn temsilcisi konuşma yaptıktan sonra başkanlığı Irak'a devretti.

Kaynak: AA / Khalid Mejdoub - Güncel
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