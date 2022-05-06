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Fas: Nijerya ile doğal gaz süreci doğru yönde ilerliyor

AA - Esat Fırat - Güncel
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Fas: Nijerya ile doğal gaz süreci doğru yönde ilerliyor

Fas hükümeti, Nijerya ile başlatılan doğal gaz boru hattı sürecinin doğru yönde ilerlediğini duyurdu.

Fas hükümeti, Nijerya ile başlatılan doğal gaz boru hattı sürecinin doğru yönde ilerlediğini duyurdu.

Fas Hükümet Sözcüsü Mustafa Baytas, hükümetin haftalık kabine toplantısı sonrası başkent Rabat'ta basın toplantısı düzenledi.

Baytas, "Kral 6. Muhammed ile Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin belirlediği stratejik doğal gaz projesi doğru yönde ilerliyor." dedi.

Öte yandan Fas Ekonomi ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Nadiye Fettah'ın OPEC Uluslararası Kalkınma Fonu Başkanı Abdulhamid El-Halife ve Ulusal Hidrokarbonlar ve Madenler Ofisi Genel Direktörü Amine Benhadra ile söz konusu boru hattı projesinin tamamlanması için 14,3 milyon dolar değerinde bir finansman anlaşması imzaladığı belirtildi.

Fas ile Nijerya arasında 2018'de imzalanan doğal gaz boru hattı inşası anlaşmasıyla Fas başta olmak üzere, Batı Afrika ile Avrupa ülkelerinin doğal gaz ihtiyaçlarının karşılanması ve Afrika ülkelerinin sanayi alanında kalkınması hedefleniyor.

AA / Esat Fırat - Güncel

Doğalgaz, Nijerya, Hükümet, Fas, Güncel, Haberler

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