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Fas medyası: İspanya'dan Fas'a doğal gaz akışı başladı

AA - Khalid Mejdoup - Güncel
Fas medyası: İspanya'dan Fas'a doğal gaz akışı başladı

İspanya'dan Fas'a doğal gaz akışının başladığı bildirildi.

İspanya'dan Fas'a doğal gaz akışının başladığı bildirildi.

Fas ve İspanya medyasında konuyla ilgili İspanyol enerji şirketi Enagas'a dayandırılan haberler yayınladı.

Enagas'ın doğal gaz akışının salı günü başladığı yönünde açıklama yaptığı belirtilen haberde şirketin, kaynağın Cezayir olmadığı bilgisini de paylaştığı aktarıldı.

Fas Hükumet Sözcüsü Mustafa Baytas, 28 Nisan'da yaptığı açıklamada, Cezayir'in doğal gaz ambargosuna alternatif oluşturma çalışmalarını "ciddiyetle" sürdürdüklerini söylemişti.

Rabat Yönetimi, Cezayir'in Fas toprakları üzerinden İspanya ve Portekiz'e ulaşan boru hattından doğal gaz pompalamayı durdurması üzerine, yıllık yaklaşık 1 milyar metreküp doğal gaz ihtiyacının tedarikinde sıkıntı yaşıyordu.

Cezayir'i Fas üzerinden İspanya'ya bağlayan 12 milyar metreküp kapasiteli Mağrip-Avrupa boru hattı, Cezayir'in Fas yönetimiyle diplomatik ilişkileri kesmesinin ardından Ekim 2021'de biten sözleşmenin yenilenmemesi kararıyla birlikte kullanılmıyor.

AA / Khalid Mejdoup - Güncel

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