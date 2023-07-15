Fas Kraliyet Havayolları İstanbul Havalimanı'na Kargo Uçuşlarına Başladı
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Fas'ın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Royal Air Maroc (Fas Kraliyet Havayolları), İstanbul Havalimanı'na kargo uçuşlarına başladı. Fas hava yolunun başlattığı seferler sonrası İstanbul Havalimanı'na uçan kargo hava yolu şirketi sayısı 18'e ulaştı.
Fas'ın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Royal Air Maroc ( Fas Kraliyet Havayolları), İstanbul Havalimanı'na kargo uçuşlarına başladı. Fas hava yolunun başlattığı seferler sonrası İstanbul Havalimanı'na uçan kargo hava yolu şirketi sayısı 18'e ulaştı.İstanbul Havalimanı'na ilk kargo uçuşunu gerçekleştirdi. Boeing 767 tipi kargo uçağıyla yapılan uçuşla birlikte İstanbul Havalimanı'nda hava kargo taşımacılığı faaliyeti gösteren şirket sayısı 18'e yükseldi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel