Üye Girişi
Haberler

Fas Kralı: İsrail'in Gazze'ye saldırısı derhal durdurulmalı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fas Kralı 6. Muhammed, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik "benzeri görülmemiş" saldırısının derhal durdurulmasının gerekliliğine vurgu yaptı.

Fas Kralı 6. Muhammed, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik "benzeri görülmemiş" saldırısının derhal durdurulmasının gerekliliğine vurgu yaptı.

Kral 6. Muhammed'in Gambiya'nın başkenti Banjul'da gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 15. İslam Zirvesi'nde gönderdiği mesajını Fas Vakıflar ve İslami İşler Bakanı Ahmet Tevfik okudu.

Fas Kralı, "Bu, benzeri görülmemiş saldırının derhal, sürdürülebilir ve kapsamlı bir şekilde durdurulması ve Gazze Şeridi'nin tamamına insani yardım akışının sağlanması yönündeki acil talebimizi yineliyoruz." ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına işaret eden Kral 6. Muhammed, Filistin halkının yaşadığı "korkunç" durumun insanlığın alnına bir kara leke olarak geçeceğini belirtti.

Kral 6. Muhammed, Gazze'deki durumun kötüleşmesinin, İsrailli yetkililerin talimatları doğrultusunda Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'daki sistematik saldırı dalgasının da yükselmesine neden olduğuna dikkati çekti.

Gazze Şeridi'nin geleceğine ilişkin de Kral 6. Muhammed, Gazze Şeridi'nin Filistin topraklarının bir parçası olduğunu ve iki devletli çözüm vizyonu çerçevesinde ele alınması gerektiğini vurguladı.

Kral 6. Muhammed, Gazze Şeridi halkının herhangi bir şekilde tehcir edilmesini reddettiklerine dikkati çekerek, "Kudüs'ün hukuki ve kültürel statüsünü değiştirmek amacıyla Kudüs ve Mescid-i Aksa da dahil olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarını etkileyen yasa dışı tek taraflı İsrail uygulamalarının durdurulması çağrısında bulunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

İsrail Gazze Fas Uluslararası İlişkiler Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Samsunspor Trabzonspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Samsunspor TS maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Manchester City Wolverhampton maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) M.City Wolverhampton maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Samsunspor Trabzonspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Samsunspor TS maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Gönül Dağı CANLI izle! TRT 1 Gönül Dağı 137. yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Benzine ve motorine indirim gelecek! SON DAKİKA! Akaryakıta indirim var mı, ne zaman? Hull City play-off'a kaldı mı, kaçıncı oldu? Hull City Premier Lig'e çıkar mı? Zaniola Galatasaray'a dönecek mi? Aston Villa Zaniola'nın bonservisini aldı mı, alacak mı? Samsunspor Trabzonspor maçı CANLI izle! 4 Mayıs Samsunspor TS maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Kayserispor Fatih Karagümrük maçı CANLI izle! 4 Mayıs Kayserispor F.Karagümrük maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Real Madrid Cadiz maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Real Madrid Cadiz maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Real Madrid Cadiz maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! R.Madrid Cadiz maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Real Madrid Cadiz maçı CANLI izle! 4 Mayıs R.Madrid Cadiz maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? 4-5 Mayıs Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? 4-5 Mayıs hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Mayıs 2024 Bursa su kesintisi listesi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title