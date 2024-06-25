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Fas Kralı Gazze'ye Tıbbi Yardım Gönderiyor

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Fas Kralı 6. Muhammed, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere insani tıbbi yardım gönderilmesi talimatını verdi. Yardım, yanık ve acil durumların tedavisinde kullanılan ekipmanlar ve temel ilaçları içeren 40 tonluk tıbbi malzemeden oluşuyor.

ÇEKİM TARİHİ: 24 Haziran 2024

1. C-130'un çeşitli görüntüleri

2. Uçağa yüklenen tıbbi yardımların çeşitli görüntüleri

Fas Kralı 6. Muhammed Pazartesi günü Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere insani tıbbi yardım gönderilmesi talimatını verdi.

Fas Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan basın açıklamasına göre yardım, yanık ve acil durumların tedavisinde kullanılan ekipmanların yanı sıra temel ilaçları da içeren 40 tonluk tıbbi malzemeden oluşuyor.

Bu yardımın, Fas'ın Mart ayında 40 tondan fazla gıda yardımı için kullandığı aynı karayolu üzerinden nakledileceği belirtildi.

Fas Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki mevcut durumla ilgili olarak daha önce masum sivillerin korunması ve insani yardım akışının sorunsuz bir şekilde sağlanması çağrısında bulunan bir yazılı açıklama yayımlamıştı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Rabat'tan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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