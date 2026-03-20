Fas Kralı, Ramazan Bayramı münasebetiyle 1201 mahkumu affetti

Fas Kralı 6. Muhammed, Ramazan Bayramı vesilesiyle aralarında terörden ve aşırıcılık suçlarından hüküm giymiş 19 kişinin de bulunduğu 1201 mahkum hakkında af kararı çıkardı.

Fas Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kral 6. Muhammed, bayram münasebetiyle 1201 mahkumun affedilmesine karar verdi." denildi.

Açıklamada, terör ve aşırıcılık suçlarından hükümlü 19 kişinin de aftan yararlandığı vurgulandı.

Fas'ta kral, milli veya dini günlerde, anayasanın 58. maddesi uyarınca çeşitli suçlardan hüküm giyen mahkumlar için af kararı verebiliyor.

Kaynak: AA / Ahmad Bentaher
ABD, fiyatları düşürmek amacıyla denizdeki İran petrolüne uygulanan yaptırımları kaldırabilir

Trump köşeye sıkıştı! İran'da ilk tavizi vermeye hazırlanıyor
Bir ilçe bu olayı konuşuyor: Genç kadını zorla inşaata götürüp tecavüz ettiler

Bir ilçe bu olayı konuşuyor: Genç kadını zorla inşaata götürüp tecavüz ettiler
Semih Şentürk'ten çılgın şampiyonluk tahmini: Yüzde 90 şans verdi

Semih Şentürk'ten çılgın şampiyonluk tahmini: Yüzde 90 şans verdi
Fenerbahçe'den giden Messi oluyor! Amrabat harika golle takımına turu getirdi

Fener'den giden Messi oluyor! Bu harika golle takımına turu getirdi
Komşuda savaş korkusu: Halk, ürün stoklamaya başladı

Komşuda savaş korkusu: Halk, ürün stoklamaya başladı
Bir ilçe bu olayı konuşuyor: Genç kadını zorla inşaata götürüp tecavüz ettiler

Bir ilçe bu olayı konuşuyor: Genç kadını zorla inşaata götürüp tecavüz ettiler
ABD'nin yere göre sığdıramadığı 5 ülke: Gurur duyuyoruz

ABD'nin yere göre sığdıramadığı 5 ülke: Gurur duyuyoruz
Rusya: Fiyatlar yükselirse akaryakıt ihracatını yasaklayabiliriz

Rusya'dan tüm dünyayı tedirgin eden mesaj: Hızla yasaklarız