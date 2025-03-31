Fas Kralı 6. Muhammed'den Ramazan Bayramı'nda 1533 Mahkuma Af
Fas Kralı 6. Muhammed, Ramazan Bayramı vesilesiyle terör ve aşırıcılık suçlarından hüküm giymiş 31 kişi de dahil olmak üzere toplam 1533 mahkum için af kararı çıkardı. Adalet Bakanlığı, kralın milli ve dini günlerde aftan yararlanma hakkına vurgu yaptı.
Fas Kralı 6. Muhammed, Ramazan Bayramı vesilesiyle aralarında terörden ve aşırıcılık suçlarından hüküm giymiş 31 kişinin de bulunduğu 1533 mahkum hakkında af kararı çıkardı.
Fas Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kral 6. Muhammed, bayram münasebetiyle 1533 mahkumun affedilmesine karar verdi." denildi.
Açıklamada, terör ve aşırıcılık suçlarından hükümlü 31 kişinin de aftan yararlandığı vurgulandı.
Fas'ta kral, milli veya dini günlerde, anayasanın 58. maddesi uyarınca çeşitli suçlardan hüküm giyen mahkumlar için af kararı verebiliyor.
Kaynak: AA / Khalid Mejdoub - Güncel