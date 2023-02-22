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Fas istihbaratı ile ABD'den FBI arasında güvenlik ve terör konulu görüşmeler yapıldı

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Fas istihbaratı ile ABD'den FBI arasında güvenlik ve terör konulu görüşmeler yapıldı

Fas istihbaratı ile ABD'li FBI yetkilileri arasında "Pek çok sınır aşan suçlar olgusuyla ilişkili ortaya çıkan tehditleri ve güvenlik zorluklarını" azaltmak için işbirliği imkanları görüşüldü.

Fas istihbaratı ile ABD'li FBI yetkilileri arasında "Pek çok sınır aşan suçlar olgusuyla ilişkili ortaya çıkan tehditleri ve güvenlik zorluklarını" azaltmak için işbirliği imkanları görüşüldü.

Fas resmi haber ajansına göre, Fas İstihbarat Genel Müdürlüğü görüşmeye dair bir açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Fas İstihbarat Genel Müdürü Abdullatif Hammuşi, Rabat'a çalışma ziyaretinde bulunan ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray ile bir araya geldi.

İkili işbirliği ilişkilerinin düzeyini gözden geçirmek için uygun fırsat olduğu belirtilen görüşmelerin içeriğine dair açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Terör örgütlerindeki unsurların sınır kapılarındaki hareketlerini izleme ve bunlarla mücadele, bunlar hakkında bilgi alışverişinde bulunma, kimyasal, biyolojik ve nükleer silahlarla ilgili tehditlerle mücadele için operasyonel işbirliğini güçlendirmenin yanı sıra, Sahil bölgesini de kapsayacak şekilde terörle mücadele alanında işbirliği ve seçkin ikili anlaşmaların kapsamını genişletmeye yönelik mekanizmalar incelendi."

Kaynak: AA / Hamdi Yıldız - Güncel

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