Fas: İsrail'le ilişkilerimiz, Filistin'le ilişkilerimize zarar vermez

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, ülkesinin İsrail ile ilişkilerinin, Filistin'le olan ilişkilerine zarar vermeyeceğini belirtti.

Fas haber ajansı MAP'a göre Burita, resmi temaslarda bulunmak için Fas'a gelen Filistin Sosyal Kalkınma Bakanı ve Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Komitesi Üyesi Ahmed el-Mecdelani ile başkent Rabat'ta bir araya geldi.

Burita, görüşmenin akabinde düzenlenen basın toplantısında, " Fas'ın İsrail'le ilişkileri var ancak bu, Filistin halkıyla olan ilişkilerimize ve onun meşru haklarının savunucusu olmamıza etki etmedi, etmeyecek." ifadesini kullandı.

Ülkesinin, Filistin meselesiyle ilgili tutumunun net ve değişmez olduğunu ifade eden Burita, " Fas, iki devletli çözüm formülünü akamete uğratacak her şeye, tek taraflı eylemlere, yerleşim politikalarına ve Filistin halkının haklarına zarar verecek provokatif eylemlere karşıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Burita, Mecdelani ile gerçekleştirdiği görüşmenin, Fas ile Filistin arasında başta sosyal olmak üzere her alandaki işbirliğiyle ilgili konuşmak için iyi bir fırsat olduğuna işaret etti.

Fas ile İsrail 22 Aralık 2020'de diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında 4 anlaşma imzalamış, çeşitli alanlarda ortak işbirlikleri de yoğunluk kazanmıştı.