Fas, İran'ın Katar'daki ABD Üssüne Yönelik Füze Saldırısını Kınadı

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Fas Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Katar'daki ABD üssünü hedef alan füze saldırısını şiddetle kınayarak, Katar'la dayanışma içinde olduklarını belirtti. Ayrıca, saldırının bölgesel istikrarı tehdit ettiğini vurguladı.

Fas Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Katar'daki ABD üssünü hedef alan füze saldırısını şiddetle kınayarak Katar'ın egemenliği ve hava sahasının hedef alınmasını "pervasız bir eylem" olarak nitelendirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Fas Krallığı, kardeş Katar Devleti'nin güvenliği ve vatandaşlarının huzurunu tehdit edebilecek her türlü girişime karşı Katar'la tam bir dayanışma içindedir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, saldırının yalnızca bir müttefik ülkenin güvenliğini değil bölgesel istikrarı da hedef aldığı vurgulandı.

Ayrıca, Fas'ın ulusal hava yolu şirketi "Fas Kraliyet Hava Yolları" Katar'ın hava sahasını kapatması nedeniyle Doha'ya yönelik uçuşlarını iptal etti.

İptal edilen uçuşlar arasında İran'ın füze saldırısı öncesinde Kazablanka'dan havalanıp Doha'ya giden ve gelişmelerle birlikte Kazablanka'ya geri dönen bir sefer de yer aldı.

Kaynak: AA / Enes Yıldırım - Güncel
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