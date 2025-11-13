Haberler

Fas'ın Zanaat Hazineleri Programı Üçüncü Aşaması Başladı

Güncelleme:
Fas'ın başkenti Rabat'ta düzenlenen törenle başlayan Fas'ın Zanaat Hazineleri programının üçüncü aşamasında, geleneksel el sanatlarının korunması ve genç nesillere aktarılması hedefleniyor. Program, UNESCO ile işbirliği içerisinde yürütülmekte ve bu yıl sosyal entegrasyon politikaları kapsamında hükümlülere de eğitim verilecek.

Fas'ın Zanaat Hazineleri programının üçüncü aşaması başkent Rabat'ta düzenlenen törenle başladı.

Program, Kral 6. Muhammed'in himayesinde Fas Geleneksel El Sanatları, Sosyal ve Dayanışma Ekonomisi Devlet Sekreterliği ile Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) işbirliğinde gerçekleştiriliyor.

"Atalardan Torunlara: Kimliği Korumakta Gençliğin Rolü" sloganıyla yürütülen program, kaybolma tehlikesi altındaki geleneksel el sanatlarının korunması, tanıtılması ve genç kuşaklara aktarılmasını hedefliyor.

2023 ve 2024 yıllarında uygulanan ilk iki aşamada 17 usta zanaatkar "Fas'ın Zanaat Hazineleri" listesine dahil edildi ve bu ustalar 157 gence dokuz ay süren saha temelli eğitim verdi.

Bu yılki üçüncü aşamada ise 15 yeni "zanaat hazinesi" seçildi. Bu ustalar, 2025 yılı kapsamında 150 yeni katılımcıya farklı alanlarda eğitim verecek. Böylece programın başlangıcından bu yana eğitilen gençlerin toplam sayısı 307'ye ulaşacak.

Program kapsamında hükümlülere de eğitim verilecek

Fas Geleneksel El Sanatları, Sosyal ve Dayanışma Ekonomisi Devlet Sekreteri Hasan Saadi, yaptığı açılış konuşmasında, el sanatları sektörünün ülke genelinde yaklaşık 2,7 milyon kişiye istihdam sağladığını belirterek programın tarihi ve kültürel değeri yüksek zanaatların korunmasına yönelik ulusal politikanın temel taşlarından biri olduğunu söyledi.

Saadi, programın bu yıl sosyal entegrasyon politikaları kapsamında hapishaneleri de kapsayacak şekilde genişletildiğini, UNESCO ve Cezaevleri Genel Müdürlüğü ile yapılan ortaklık sayesinde 6 deneyimli mahküm zanaatkarın 90 genç hükümlüye Tetvan çinisi, işlemeli eyer yapımı, deri işlemeciliği, güneyin bitkisel el sanatları ve Sela nakışı gibi alanlarda eğitim vereceğini belirtti.

Devlet Sekreterliğinin, programın ülkenin güney bölgelerine yaygınlaştırılması amacıyla yeni anlaşmalar imzaladığını aktaran Saadi, bu adımın yerel kalkınmayı güçlendirdiğini, geleneksel zanaatların sürdürülebilirliğine katkı sağladığını kaydetti.

UNESCO ile ortaklık anlaşması ise 2031'e kadar uzatıldı

UNESCO Mağrip Bölge Ofisi Direktörü Şerif Ahmimed ise işbirliğinin "yaşayan kültürel mirası korumada toplulukların oynadığı merkezi rolü tanıdığını" belirtti.

Ahmimed, 32 usta zanaatkarın tanınmasının, onların geleneksel bilgi aktarımındaki katkılarını ve insan merkezli ekonomik kalkınmadaki rollerini onurlandırdığını ifade etti.

Devlet Sekreterliği ile UNESCO arasında yürütülen mevcut ortaklık anlaşması, programın başarısı üzerine 2031 yılına kadar uzatıldı.

Tören kapsamında önceki yıllarda koruma altına alınan el sanatlarının sergilendiği alan ziyaret edilirken, "Zanaat Hazinesi" unvanı taşıyan 32 ustanın katıldığı bir de buluşma düzenlendi.

Etkinlikte, yüksek becerileri ve yaratıcılıklarıyla Fas kültürel mirasının derinliğini yansıtan zanaatkarlar onurlandırıldı.

Bu ustalar, dokuz ay sürecek eğitim programlarıyla geleneksel bilgi ve teknikleri yeni nesillere aktarmayı sürdürecek.

Programın üçüncü aşaması, Fas'ın geleneksel el sanatlarını kimlik, yaratıcılık ve sürdürülebilir kalkınma ekseninde yeniden tanımlayan ulusal politikalarının önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: AA / Enes Yıldırım - Güncel
