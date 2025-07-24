Fas'ın Mavi Şehri Şafşavan: Turizm Cenneti

Fas'ın kuzeyinde "Mavi Şehir" olarak bilinen Şafşavan, maviye boyalı yapıları, tarihi mimarisi ve Endülüs'ten taşınan kültürel dokusuyla hem yerli hem yabancı turistlerin gözdesi haline geliyor.

"Gırnata'nın kız kardeşi" ya da "Küçük Fes" olarak da anılan şehir, Endülüs'ten sürgün edilen Müslümanların kurduğu kentler arasında yer alıyor.

"Ras el-Ma" adlı nehrin içinden geçtiği kent, Endülüs mimarisini yansıtan sokakları, yemekleri ve geleneksel kıyafetleriyle adeta geçmişi bugüne taşıyor.

Kentin kalbinde yer alan "Veta Hemam" meydanı ve dağların altındaki yer altı gölü gibi noktalar da ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

"Endülüs mirasını yaşatan şehir"

Şafşavan tarihine ilişkin araştırmalarıyla bilinen Faslı araştırmacı Cemaleddin Reysuni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehir hakkında tarihçilerin, Endülüs'ten sürülen Müslümanları ağırlamak amacıyla Fas'ın kuzeyinde kurulduğu görüşünü taşıdıklarını söyledi.

Reysuni, Şafşavan'ın "tam anlamıyla Endülüs kenti" olduğunu belirterek, "Şehri kuranlar Endülüs'ten geldi. Kurucusu Ali bin Musa bin Raşid de Endülüs kökenliydi. 1471 yılında, hem Endülüs göçmenlerini karşılamak hem de işgal altındaki Sebte kentini geri almak için bu şehri kurdu." dedi.

Endülüs'te Hristiyan yönetimi altında kalan Müslümanlar olan Moriskoların, geldikleri bu kentte kültürel ve mimari miraslarını yaşatmayı sürdürdüğünü vurgulayan Reysuni, Şafşavan'daki su dağıtım sisteminin bile Endülüs şehirleriyle birebir benzerlik gösterdiğini ifade etti.

Reysuni'ye göre, kent aynı zamanda İspanyol sömürgesine en son giren şehirlerden biri olurken, aynı zamanda işgalin ilk sona erdiği yer olarak da dikkat çekiyor. Sarp arazisi ve halkının direnişi nedeniyle İspanyolların bu bölgeyi ele geçirmekte zorlandığını, bu nedenle Amerikan savaş uçaklarından yardım aldıklarını belirtti.

Maviye boyalı şehir

Şafşavan'da evler, sokaklar, avlular ve dükkanlar dahil her şey mavi tonlarıyla boyanmış durumda.

Kentin bu yönü, onu adeta bir tablo gibi gösteriyor. Evlerin duvarları, doğal "nil" boyası ile kireç karıştırılarak elde edilen gök mavisine boyanıyor. Mahalle kadınları ise kapı ve girişleri bu renkle boyayarak estetik ve görsel bir uyum sağlıyor.

Mavi rengi yalnızca evlerde değil, dükkanlardaki ürünlerde de görmek mümkün. Satıcılar, sergiledikleri ürünlerin mavi tonlarla uyumlu olmasına özen gösteriyor.

Özellikle Avrupa ve Asya'dan gelen turistler, bu mavi şehirde bol bol fotoğraf çekerek anı biriktiriyor. Kentin bu özelliği, turizm ve yerel ekonomi açısından da önemli bir katkı sağlıyor.

Tarihi kapılar ve geleneksel dokuma

Fas'ın kuzeyindeki Meknes kentinin belediye meclisi üyelerinden Fatıma ez-Zehra Gıyyan da ailesiyle birlikte kuzey şehirlerini ve özellikle Şafşavan'ı ziyaret ettiklerini söyledi.

Şafşavan'ın dağlık yapısı ve doğal güzelliklerinin yanı sıra, halkının sıcaklığı ve cömertliğinin de kenti özel kıldığını belirten Gıyyan, şehirdeki bazı dükkanların geleneksel dokuma yöntemlerini yansıtan yerel kıyafetleri sunduğunu aktardı.

Kentin çok sayıda tarihi kapıya sahip olduğunu da dile getiren Gıyyan, "Bab es-Suk, Bab el-Mahruk, Bab el-Unsur, Bab es-Sabbanin, Bab el-Melah, Bab el-Mavkif, Bab en-Nakba ve Bab es-Sur gibi kapılar şehrin tarihi dokusunu yaşatıyor" dedi.