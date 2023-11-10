Fas'ın birçok kentinde "Filistin'e destek gösterileri" sürüyor

Fas'ın birçok kentinde binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek gösterileri düzenlendi.

Fas'taki sivil toplum kuruluşu Ulusal Sorunları Destekleme Derneğinin çağrısıyla, Beni Mellal, Vadi Zem, Kazablanka, Taza ve Berkana'nın da yer aldığı birçok kent, cuma namazı sonrası geniş katılımlı gösterilere sahne oldu.

Filistin ve Fas bayraklarının taşındığı gösterilerde "Gururumuzun simgesi Gazze", "Ey şehit sen dinlen, mücadele sırası bizde", "Zafere ve kurtuluşa doğru yürü ey Hamas" sloganları atıldı.

Fas'ta, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana birçok kentte Filistin'e destek için kitlesel gösteriler düzenleniyor.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana 38'i Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda olmak üzere 354'ü asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 4 bin 506'sı çocuk, 3 bin 27'si kadın olmak üzere 11 bin 78 Filistinli öldürüldü, 27 bin 490 kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 182 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 70 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.