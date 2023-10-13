Fas'ın birçok kentinde Filistin'e destek gösterileri düzenlendi

Fas'ın birçok kentlerinde kılınan cuma namazlarının ardından İsrail saldırılarının sürdüğü Filistin'e destek gösterileri düzenlendi.

"Ümmet Davalarına Destek İçin Fas Kuruluşu" adlı bir sivil toplum örgütü tarafından yayımlanan görüntülerde, ülkenin Cersif, Ahfir, Tanca, Aravi, Hasime, Nazur, Meknas, Kazablanka ve Kelmim gibi kentlerde düzenlenen gösteriler yer aldı.

Filistin bayrakları ve Filistin'e destek pankartlarının taşındığı gösterilerde, Hamas Hareketi'nin yanı sıra "Aksa Tufanı" saldırısına katılımcılar tarafından destek verildiği duyuruldu.

Gösteride, "Ey şehit, rahat ol, rahat ol, biz mücadeleyi sürdüreceğiz", "Ey Hamas, zafere ve özgürlüğe yürü" ve "Ey Kassam, Tel Aviv'i yık" şeklinde sloganlar atıldı.