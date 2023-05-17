Fas'ın 57 yıllık çaycısının mütevazı dükkanı turistlerle dolup taşıyor

Fas'ın tarihi kenti Fes'te 57 yıldır çaycılık yapan 70 yaşındaki Abdullah et-Tevati'nin mütevazı dükkanı hazırladığı aromatik çayların tadına bakmak isteyen turistlerle dolup taşıyor.

Kuzey Afrika'nın kadim topraklarından Fas, renkli coğrafyasıyla dünyanın her yerinden turist çeken ülkelerden. Fas'ın çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapan Fes kenti, tarih kokan sokaklarıyla, kültürü ve mimarisiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağında yer alıyor.

Turistlerin Fes'teki uğrak mekanlarından biri de Tevati'nin mütevazı çay ocağı.

13 yaşından beri çaycılık yapıyor

Fes'in en eski çaycısı Tevati, 1953'te dünyaya geldiğini ve 13 yaşından beri çaycılık yaptığını söyledi.

Küçük masa ve sandalyelerin bulunduğu dükkanda çayı hem hazırlayıp hem servis eden yaşlı adam, "Çay demlemeyi çocuk yaşta ustalarımdan öğrendim, çayı hazırlarken bölgedeki kaynak suyunu kullanıyorum." dedi.

O zamanlar çaya karışımlar eklemediğini dile getiren Tevati, zamanla nane gibi bazı otlar ekleyerek aroma katmaya başladığını ifade etti.

Turistler sıcak, samimi bir atmosferde çaylarını içiyor

Yerine kendisinden sonra yeni birini bulamamaktan endişe eden Tevati, genç neslin geleneksel değerlere sahip çıkmadığından yakındı.

Tevati, "Bu mesleği öğretecek bir genç bulmak zor. İşi öğrenmek isteyen bile gelir gelmez yevmiyeyi soruyor. Önceden usta çırak arasında böyle bir şey yoktu." dedi.

Çeşitli ülkelerden turistlerin dükkanına misafir olduğunu, onlarla sohbet ettiğini anlatan Tevati, sıcak, samimi bir atmosferde birlikte çaylarını içtiklerini dile getirdi.

"Fas'ın ve dünyanın en güzel çayı burada içilir"

Turist rehberi Zekeriya el-Asri de Tevati'nin tarihi kentin en eski çaycısı olduğunu ve dükkanının çeşitli otlarla hazırladığı aromatik çayların tadına bakmak isteyen yerli ve yabancı turistlerle dolup taştığını söyledi.

Asri, çocukluğundan beri Tevati'yi tanıdığını, rehberlik ettiği turistleri de geleneksel çayların tadına bakmaları için mutlaka buraya getirdiğini belirtti.

Birkaç metrelik dükkanın sıcak, samimi bir mekan olduğunu vurgulayan Asri, "Fas'ın ve dünyanın en güzel çayı burada içilir." diye konuştu.