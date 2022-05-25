Fas ile Moritanya'dan, savunma ve güvenlik alanlarında iş birliği - Haberler

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Fas ile Moritanya'dan, savunma ve güvenlik alanlarında iş birliği

AA - Khalid Mejdoup - Güncel
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Fas ile Moritanya'dan, savunma ve güvenlik alanlarında iş birliği

Fas ve Moritanya, savunma ve güvenlik konusunda ikili askeri işbirliğinin güçlendirilmesine dair görüşmeler yapıyor.

Fas ve Moritanya, savunma ve güvenlik konusunda ikili askeri işbirliğinin güçlendirilmesine dair görüşmeler yapıyor.

Fas resmi haber ajansının haberine göre, Fas Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, ülkeyi ziyaret eden Moritanya Genelkurmay Başkanı El- Muhtar Şaban'ın başkent Rabat'ta Savunma Bakanlığından sorumlu Bakan Abdullatif Ludeyi ile bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede, savunma ve güvenlik alanlarının yanı sıra, özellikle yasadışı göç ve kaçakçılık konularında iki ülke silahlı kuvvetleri arasında deneyim paylaşımlarının güçlendirilmesine ilişkin konuların ele alındığı bildirildi.

İki yetkili tarafından, Akdeniz'in batısında bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi için Fas ve Moritanya'nın gösterdiği çabadan duydukları memnuniyet dile getirildi.

Şaban ile Ludeyi, Fas Moritanya Askeri Karma Komisyonu Üçüncü Toplantısına başkanlık ederken, oturumda 2021 yılındaki işbirliği değerlendirildi.

Oturumda, 2022 ve 2023'te planlanan askeri eğitimler, teknolojik destek ve karşılıklı ziyaretlerle deneyim paylaşımına ilişkin başlıkların ele alındığı ifade edildi.

AA / Khalid Mejdoup - Güncel

Togo Cumhuriyeti, Moritanya, Muhtar, Fas, Güncel, Haberler

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