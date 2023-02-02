Fas ile İspanya, çeşitli alanlarda 19 mutabakat zaptı ve anlaşma imzaladı

Fas ve İspanya arasında çeşitli alanlarda işbirliğini kapsayan 19 mutabakat zaptı ve anlaşma imzalandı.

Fas ve İspanya arasında çeşitli alanlarda işbirliğini kapsayan 19 mutabakat zaptı ve anlaşma imzalandı.

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, İspanyol mevkidaşı Jose Manuel Albares ile başkent Rabat'ta düzenlenen Fas-İspanya Ortak Yüksek Komite Toplantısı'na katıldı.

Toplantının ardından Burita ile Albares, göç alanında işbirliğine yönelik 2 anlaşma imzaladı.

Aynı kapsamda ayrıca turizm, ulaştırma, çevre, iklim değişikliğiyle mücadele, sürdürülebilir kalkınma, sağlık, tarım, kültür, bilimsel araştırmalar gibi çeşitli alanlarında da toplamda 17 mutabakat zaptı ve anlaşmaya imza atıldı.

Bu arada İspanyol basınında Rabat'taki toplantıyla ilgili yapılan değerlendirmede, "İspanya ve Fas, ilişkilerinde yeni bir sayfa açmak için oldukça önem taşıyan toplantıda, geçmişte yaşananlara benzer, karşılıklı gerginlik yaratabilecek girişim ve sözlü açıklamalardan kaçınmayı vaat etti." ifadelerini kullandı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de "Bu zirve, İspanya ve Fas ilişkilerinde yeni bir kilometre taşı olacaktır." demişti.

Fas Başbakanı Aziz Ahnuş, Rabat'taki toplantının açılış konuşmasında, iki ülke arasındaki istişarelerin, ortak çıkarları ilgilendiren bir dizi dosya üzerinde bakış açılarının yakınlaşmasına yol açtığını belirtmişti.

İspanya'daki sol koalisyon hükümeti 22 Nisan 2021'de Batı Sahra'daki ayrılıkçı Polisario Cephesi Genel Sekreteri İbrahim Gali'yi, yakalandığı Kovid-19'dan dolayı tedavi görmesi için gizlice ülkeye getirmiş ve bu olay diplomatik krize dönüşmüştü.

İspanya Başbakanı Sanchez'in 14 Mart 2022'de Fas Kralı 6. Muhammed'e mektup göndererek, Batı Sahra sorununun çözümünde Fas'ın önerdiği özerklik planını doğru bulduğunu açıklamasıyla kriz sona ermiş ve bundan bir ay sonra Sanchez, Kral 6. Muhammed'in davetiyle Rabat'ı ziyaret etmişti.