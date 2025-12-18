Fas hükümeti, Asfi'deki sel felaketinden etkilenenler için yardım programı başlattı

Fas hükümeti, ülkenin batısındaki Asfi kentinde 37 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan sel felaketinin ardından, afetten etkilenen bölgelerin rehabilitasyonu için bir yardım programı başlattığını açıkladı.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, sel felaketinden etkilenenler için "hızlı ve etkin müdahale" amacıyla bazı kararlar alındığı ifade edildi.

Bu kapsamda açıklanan yardım programıyla, kişisel eşyalarını kaybedenlere acil yardım sağlanacağı, hasar gören konutların durumunun inceleneceği ve gerekli desteğin verileceği kaydedildi.

Ayrıca, selden zarar gören ticari işletmelerin tamir, restorasyon ve yeniden inşasının da yapılacağı belirtildi.

Fas'ın Atlas Okyanusu kıyısında yer alan Asfi kentinde, 14 Aralık'tan bu yana etkili olan şiddetli yağış, sel ve fırtına nedeniyle 37 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.