Fas, Gazze'ye 180 Ton İnsani Yardım Gönderdi

Güncelleme:
Fas Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait dört uçak, Kral 6. Muhammed'in talimatıyla Gazze'ye gerekli insani yardım malzemelerini taşıdı.

SALE, 19 Ağustos (Xinhua) -- Fas'ın Sale kentindeki bir askeri üssünde Fas Kraliyet Hava Kuvvetleri uçaklarına yüklenmeden önce görüntülenen insani yardım malzemeleri, 18 Ağustos 2025.

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, Gazze'ye yaklaşık 180 ton insani yardım malzemesi taşıyan Fas Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait 4 uçak perşembe günü İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'na iniş yaptı.

Fas Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Fas Kralı 6. Muhammed'in talimatıyla gönderilen yardım malzemeleri arasında temel gıda maddeleri, süt, çocuk ürünleri, ilaçlar, cerrahi ekipman, battaniyeler ve çadırlar yer alıyor. (Fotoğraf: Huo Jing/Xinhua)

