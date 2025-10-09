Fas, Gazze'deki Ateşkes Anlaşmasını Memnuniyetle Karşıladı

Fas, ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu Gazze'deki ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladı.

Fas Dışişleri, Afrika İş Birliği ve Yurt Dışındaki Faslılar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kral 6. Muhammed'in başkanlık ettiği Kudüs Komitesi adına, Fas Krallığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkes anlaşmasına varıldığına dair açıklamasını memnuniyetle karşılamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Fas'ın, "Başkan Trump'ın bu umut verici sonucun elde edilmesinde belirleyici rol oynayan yoğun çabalarını ve kişisel girişimini yüksek takdirle karşıladığı" belirtildi.

Fas ayrıca, tüm arabulucuların sergilediği sürekli gayretleri de takdirle andı.

Bakanlık, tüm taraflara, "insan hayatını korumak, esir ve tutukluların serbest bırakılmasını sağlamak, insani yardımların hızlı ve yeterli şekilde ulaştırılmasını temin etmek, yeniden imar sürecini başlatmak ve Filistin meselesine adil, kapsamlı ve kalıcı bir çözümün önünü açmak" için anlaşmanın hükümlerini eksiksiz şekilde uygulama çağrısında bulundu.

Fas, Kral 6. Muhammed'in başkanlığındaki Kudüs Komitesi adına, iki devletli çözümün bölgede adil ve kalıcı barışın temel dayanağı olduğunu bir kez daha vurguladı.

Açıklamada, bu çözümün, 4 Haziran 1967 sınırları üzerinde, Kudüs-ü Şerif'i başkent kabul eden, Gazze Şeridi'ni de kapsayan, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin kurulmasına ve bu devletin İsrail devletiyle barış ve güvenlik içinde yan yana yaşamasına dayandığı ifade edildi.

Fas Dışişleri Bakanlığı, Filistin halkının meşru haklarını güvence altına alacak ve Orta Doğu'da istikrarı destekleyecek tüm süreçlere etkin biçimde katkı sunmaya hazır olduğunu da teyit etti.