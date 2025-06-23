Fas Eski Başbakanı Benkiran: 'İsrail'in Suçları Kaçınılmaz Sonunu Engelleyemez'

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Fas'ın eski Başbakanı Abdulilah Benkiran, İsrail'in Gazze ve Filistin topraklarında işlediği suçlar hakkında açıklamalarda bulundu. Benkiran, İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 60 bini aştığını belirtti ve adaletin sağlanmadığı takdirde İsrail'in bölgede geleceği olamayacağını ifade etti.

Fas'ın eski Başbakanı ve Fas Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD) Genel Sekreteri Abdulilah Benkiran, İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında işlediği suçların, "kaçınılmaz sonunu engelleyemeyeceğini" belirterek, "Filistin halkını katledenle, onları savunanı bir tutamayız." dedi.

Partisinin Fes kentinde düzenlenen 4. Bölgesel Kongresi'nde konuşan Benkiran, İsrail'in saldırıları nedeniyle hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 60 bini aştığını belirtti. Sivillere yönelik aç bırakma, zorla yerinden etme ve kuşatma politikalarının sürdüğünü ifade eden Benkiran, İsrail için "geleceği olmayan bir yapı" nitelemesinde bulundu.

"Bölgede kalmak istiyorsanız, adaleti esas almak zorundasınız"

İsrailliler hakkında değerlendirmelerde bulunan Benkiran, "Ne kadar kan dökerlerse döksünler, ne kadar insan öldürürlerse öldürsünler ne kadar dünyaya hükmetseler de bu şekilde yollarına devam ederek bir geleceğe sahip olamazlar." ifadelerini kullandı.

Siyonist yapının tarihteki Moğolları, Haçlıları ve sömürgecileri andıran bir varlık olduğunu söyleyen Benkiran, "Bu ümmetten İzzeddin Kassam, Yasir Arafat, Ahmed Yasin, Abdülaziz Rantisi, İsmail Heniyye gibi liderler çıktı; daha niceleri çıkacak." diye konuştu.

Benkiran, İsrail'e seslenerek, "Eğer bu bölgede kalmak istiyorsanız, aklı, adaleti ve sevgi dilini esas alan bir formül bulmak zorundasınız." diye konuştu.

İsrail'in bölgede geleceği olmadığını vurgulayan Benkiran, "İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında işlediği suçlar, kaçınılmaz sonunu engelleyemeyecek." ifadesini kullandı.

" İran'ı desteklememiz siyasi değil, inanç temellidir"

Konuşmasında İran'la ilgili değerlendirmelere de yer veren Benkiran, Fas ile İran arasında bir mesele olması halinde ülkesinin çıkarlarını önceleyeceğini belirterek, "Eğer sorun Fas ile İran arasında yaşanıyorsa, ben her zaman Fas'ın yanındayım." dedi.

Ancak bugün İran'ın İsrail ve ona destek veren ABD ile karşı karşıya olduğunu ifade eden Benkiran, "İran'ı destekleyen bu tavrımız siyasi değil, inanç temellidir. İslam sancağını taşıyan bir ümmetin zaferine, hataları olsa bile, sevinmemek mümkün mü?" ifadelerini kullandı.

Benkiran, İran'ın dini tutumları ve müdahalelerine karşı mesafeli olduklarını, ancak Filistin davasına verdikleri destekten dolayı aynı safta yer aldıklarını vurguladı.

Benkiran, "İran'ın bidatlerini kabul etmiyoruz ama bugün Filistin'i savunanla onu katledeni aynı kefeye koyamayız." ifadelerini kullandı.

"(Kudüs'teki Faslı aileler) Kimse kardeşini ve ailesini yüzüstü bırakmaz"

Fas halkının Arap ve İslam ümmetinin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Benkiran, Kudüs'te yaşayan Fas kökenli ailelerin varlığına dikkat çekerek, "Onların yanında duracağız. Kimse kardeşini ve ailesini yüzüstü bırakmaz." açıklamasında bulundu.

Benkiran, Müslüman halkların dirençli yapısına da değinerek, "Evet, teknoloji bakımından geri kalmış olabiliriz ama bu ümmet doğurgandır. İsrail zulmünde ısrar ederse, er ya da geç bu bölgeden çıkmak zorunda kalacaktır. Allah şahidim olsun, orada kalamayacaklar." diye konuştu.

Kaynak: AA / Enes Yıldırım - Güncel
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