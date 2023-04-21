Fas Donanması 11 Günde 552 Göçmeni Kurtardı

RABAT, 21 Nisan (Xinhua) -- Fas donanması, 8-18 Nisan tarihleri arasında İspanya'ya gitmeye çalışan 552 göçmeni kurtardı.

Fas Resmi Haber Ajansı'nın (MAP) Perşembe günü ordunun yazılı açıklamasına dayandırdığı habere göre, aralarında kadın ve küçük çocukların bulunduğu göçmenlerin çoğunlukla Sahra Altı Afrika'dan geldiği bildirildi.

Akdeniz ve Atlantik Okyanusu'nda görev yapan Fas Kraliyet Donanması'nın sahil koruma birimlerinin, şişme botlar, kano ya da jet skilerde yolculuk eden ve hatta yüzerek karşıya geçmeye çalışan göçmenlerin farklı operasyonlarla kurtarıldığı ifade edildi.

Haberde bazı göçmenlerin sağlık durumunun kötü olduğu ve farklı Fas limanlarına getirilmeden önce donanmadan ilk yardım aldığı belirtildi.

Fas, Sahra Altı Afrika'dan gelen ve Avrupa'ya ulaşmaya çalışan göçmenler için önemli bir geçiş noktası haline geldi.