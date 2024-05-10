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Fas, Doğu Kudüs'teki imar ve restorasyon projeleri için 1 milyon dolar bütçe ayırdı

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Fas'ta Beyt Mal el-Kudüs eş-Şerif Ajansı, 2024'te işgal altındaki Doğu Kudüs'te imar ve restorasyon projeleri için 1 milyon dolar bütçe ayırdığını duyurdu. Projeler kapsamında tarihi eserler restore edilecek ve sosyal hizmetler sağlanacak.

Fas'ta Beyt Mal el- Kudüs eş-Şerif Ajansı, 2024'te işgal altındaki Doğu Kudüs'te imar ve restorasyon projeleri için 1 milyon dolar bütçe ayırdığını duyurdu.

Beyt Mal el- Kudüs eş-Şerif Ajansı Müdürü Muhammed es-Salim eş-Şarkavi, başkent Rabat'ta düzenlediği basın toplantısında, Doğu Kudüs'te 1 milyon dolar değerinde imar ve restorasyon projesini hayata geçireceklerini açıkladı.

Bu projeler kapsamında Kudüs Üniversitesi'nin giriş ve avluları ile Eski Şehir bölgesinde 10, Eski Şehir bölgesi dışında 5 yapının da arasında olduğu tarihi eserlerin restore edileceği ve sosyal hizmetlerin sağlanacağı bir yapı inşa edileceğini ifade eden Şarkavi, projelerin bu yıl içinde tamamlanmasının planlandığını kaydetti.

Şarkavi ayrıca projelerin finansmanına Fas'taki sivil toplum kuruluşlarından Filistin'de İmarı Destekleme Derneğinin de katılacağını belirtti.

Filistin'de İmarı Destekleme Derneği Başkanı Muhammed Cemal el-Buzeydi de Beyt Mal el-Kudüs eş-Şerif Ajansı'nın Kudüs'teki tarihi eserleri korumada üstlendiği önemli rolü takdir etti.

Filistin'in Rabat Büyükelçisi Cemal eş-Şubki de İsrail'in Kudüs'n İslami ve kültürel kimliğini değiştirme çabalarına işaret ederek, bu projelerin son derece önemli olduğunu dile getirdi.

Düzenlenen basın toplantısında Beyt Mal el-Kudüs eş-Şerif Ajansı Müdürü Şarkavi ile Fas'ın Filistin'de İmarı Destekleme Derneği Başkanı Buzeydi finansman anlaşmasını imzaladı.

İslam İşbirliği Teşkilatı Kudüs Komitesinin Fas'taki saha kolu olarak faaliyet yürüten Beyt Mal el-Kudüs eş-Şerif Ajansı, Fas Kralı 2. Hasan'ın girişimiyle Filistin'e, özellikle de Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinlilere maddi yardım sağlamak amacıyla 1998'de kuruldu. Kudüs Komitesi, hastane, sosyal ve eğitim merkezleri inşası gibi çeşitli faaliyetlerle Kudüs halkına destek olmaya çalışıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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