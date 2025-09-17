Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, Çin'e Resmi Ziyarette Bulunacak
BEİJİNG, 17 Eylül (Xinhua) -- Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, 19-20 Eylül tarihlerinde Çin'e resmi ziyarette bulunacak.
Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü çarşamba günü yaptığı açıklamada ziyaretin, Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi Wang Yi'nin daveti üzerine gerçekleşeceğini belirtti.
