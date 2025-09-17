Haberler

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, Çin'e Resmi Ziyarette Bulunacak

Güncelleme:
Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, 19-20 Eylül tarihlerinde Çin'e resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin daveti üzerine yapılacak.

BEİJİNG, 17 Eylül (Xinhua) -- Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, 19-20 Eylül tarihlerinde Çin'e resmi ziyarette bulunacak.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü çarşamba günü yaptığı açıklamada ziyaretin, Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi Wang Yi'nin daveti üzerine gerçekleşeceğini belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
