Fas Dışişleri Bakanı: "İspanya ile ilişkilerimiz kimseye karşı değil" - Haberler

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Fas Dışişleri Bakanı: "İspanya ile ilişkilerimiz kimseye karşı değil"

AA - Esat Fırat - Güncel
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Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, ülkesinin İspanya olan ilişkilerinin kimseye karşı olmadığını, bilakis iki ülke menfaatleri gereği olduğunu söyledi.

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, ülkesinin İspanya olan ilişkilerinin kimseye karşı olmadığını, bilakis iki ülke menfaatleri gereği olduğunu söyledi.

Terör örgütü DEAŞ'a karşı Uluslararası Koalisyon toplantısı kapsamında Fas'ın Marakeş kentinde bulunan ?İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile Fas Dışişleri Bakanı Burita ortak basın toplantısı düzenledi.

AA / Esat Fırat - Güncel

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