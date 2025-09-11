Fas Dışişleri Bakanı Burita'dan İsrail'e Sert Tepki

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, Gazze Şeridi'nde yaşananların, İsrail saldırganlığına karşı sert tavır alınmasını gerektirdiğini söyledi.

Burita, başkent Rabat'ta düzenlenen "Avrupa- Akdeniz İlişkilerinin Geleceği" konulu toplantının açılışında konuştu.

Gazze'de yaşananların Akdeniz-Avrupa ilişkilerini sorgulattığını belirten Burita, "Gazze Şeridi'nde yaşananlar, İsrail saldırganlığına karşı sert tavır alınmasını gerektiriyor." şeklinde konuştu.

Burita, Avrupa-Akdeniz ilişkiler alanının yeniden çizilmesine acil ihtiyaç olduğunu kaydederek, retorikten ziyade gerçek eylemlere dayanan bir Avrupa-Akdeniz alanına ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.

Burita, şunları söyledi:

"Krizleri yönetme gücü olmaması nedeniyle siyasi ve coğrafi parçalanmayı gidermek ve diyaloğu teşvik etmek için ortak çabalara ihtiyaç var. Maalesef Gazze'de bir kriz var ve henüz net çözümler bulamadık."