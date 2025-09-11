Haberler

Fas Dışişleri Bakanı Burita'dan İsrail'e Sert Tepki

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, Gazze Şeridi'ndeki olayların İsrail saldırganlığına karşı sert bir tavır alınmasını gerektirdiğini vurguladı. Avrupa-Akdeniz ilişkilerinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğine de dikkat çekti.

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, Gazze Şeridi'nde yaşananların, İsrail saldırganlığına karşı sert tavır alınmasını gerektirdiğini söyledi.

Burita, başkent Rabat'ta düzenlenen "Avrupa- Akdeniz İlişkilerinin Geleceği" konulu toplantının açılışında konuştu.

Gazze'de yaşananların Akdeniz-Avrupa ilişkilerini sorgulattığını belirten Burita, "Gazze Şeridi'nde yaşananlar, İsrail saldırganlığına karşı sert tavır alınmasını gerektiriyor." şeklinde konuştu.

Burita, Avrupa-Akdeniz ilişkiler alanının yeniden çizilmesine acil ihtiyaç olduğunu kaydederek, retorikten ziyade gerçek eylemlere dayanan bir Avrupa-Akdeniz alanına ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.

Burita, şunları söyledi:

"Krizleri yönetme gücü olmaması nedeniyle siyasi ve coğrafi parçalanmayı gidermek ve diyaloğu teşvik etmek için ortak çabalara ihtiyaç var. Maalesef Gazze'de bir kriz var ve henüz net çözümler bulamadık."

Kaynak: AA / Ahmad Bentaher - Güncel
Kilosu bin euro! Bolu'da üretilip dünya pazarına sunulacak

Kilosu bin euro! Bolu'da üretilip dünya pazarına sunulacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hikmet Karaman'dan sürpriz imza

Hikmet Karaman'dan sürpriz imza
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.