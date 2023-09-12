Fas depreminde zarar görenler çadır kentlerde barınıyor

Fas'ta 8 Eylül'de meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremden etkilenenler, deprem bölgesinde kurulan çadır kentlerde barınıyor.

Fas Sivil Savunma Kurumu, deprem bölgesinde kurduğu çadır kentlerdeki depremzedelere barınma, giyecek ve yiyecek desteği sağlıyor.

Depremin merkez üssü El-Huz'a yakın bölgede kurulan çadır kentte evleri ağır hasarlı ya da yıkılan 250 aile kalıyor.

Çadır kentte kalan 62 yaşındaki Muhammed Emhamid, AA muhabirine yaptığı açıklamada evinin tamamen yıkıldığını bu nedenle ailesiyle çadır kentte yaşadıklarını söyledi.

Emhamid, çadırda yaşamanın çok zor olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Havalar sıcak fakat geceleri bu bölge çok soğuk oluyor. Tubkal Dağı'nın eteklerinde yer alan bölge soğuk havasıyla meşhur. Bu yüzden bir an önce kalıcı konutlara geçmemiz lazım. Çocuklar ve kadınlar için daha çok korkuyoruz, hasta olurlarsa bu şartlarda tedavileri de çok zor olacak."

Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem

Ülkede 8 Eylül Cuma gecesi merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş; deprem, Marakeş'in yanı sıra başkent Rabat ile Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkilemişti.

Açıklanan son verilere göre depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 862, yaralı sayısı ise 2 bin 562.