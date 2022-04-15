Fas, Cezayir'in gaz ambargosunu Avrupa üzerinden telafi edecek

Fas Enerji Dönüşümü ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Leyla Binali, Cezayir'in gaz ambargosuna karşı Fas-Avrupa Boru Hattı'ndan birkaç gün içinde doğal gaz ithalatının başlayacağını duyurdu.

Fas Enerji Dönüşümü ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Binali, başkent Rabat'ta konuya ilişkin basın açıklaması yaptı.

Binali, doğal gazı sıvılaştırılmış doğal gaza dönüştürmek için İspanya ve Portekiz'in alt yapısını kullanacaklarını söyledi.

Bir sonraki aşamanın ise Fas-Avrupa Boru Hattı üzerinden doğal gazın ülkesine taşınması olduğunu dile getiren Binali, "Uluslararası doğal gaz piyasasına girişimizle ilgili anlaşmaların detaylarını günler içinde açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

Binali, 13 Nisan'da yaptığı açıklamada da, ülkesinin minimum petrol ürünleri stokundaki açığı kapatamadığını ifade ederek, ülkedeki enerji güvenliğinin yakından takibini sağlayacak Enerji Güvenliği Kurulu kurulacağını duyurmuştu.

Cezayir'in Ekim 2021'in sonunda, Fas toprakları üzerinden İspanya ve Portekiz'e ulaşan boru hattından doğal gaz pompalamayı durdurması üzerine, yıllık yaklaşık 1 milyar metre küp doğal gaz tüketimi bulunan Rabat yönetimi doğal gaz tedarikinde sıkıntı yaşıyor.