CHP'nin boykot çağrısı yaptığı EspressoLab'e saldırı

CHP'nin boykot çağrısı yaptığı EspressoLab'e saldırı
Dev derbinin galibi Kara Kartal! Beşiktaş, Galatasaray'ı 2-1 yendi

Dev derbinin galibi Kara Kartal! Beşiktaş, Galatasaray'ı devirdi
Zelenskiy'nin 'Yakında ölecek' dediği Putin'in limuzininde patlama

Zelenskiy "Yakında ölecek" demişti! Putin'in limuzininde patlama
Cumhurbaşkanı Erdoğan af yetkisini kullandı! 10 mahkum serbest kalacak

10 hükümlü için af kararı!

Fas, Çekirge İstilasına Karşı Önlemlerini Aldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fas İçişleri Bakanlığı, Afrika'nın Sahel bölgesinde yayılmaya başlayan çekirge istilasına karşı ülkenin tedbirler aldığını ve hazırlıklarını artırdığını duyurdu. Çekirge sürülerinin bazı bölgelerde tespit edildiği belirtilerek, olası gelişmelere karşı gereken tüm önlemlerin alındığı vurgulandı.

Fas İçişleri Bakanlığı, Afrika'nın Sahel bölgesinde yayılmaya başlayan çekirge istilasına karşı ülkenin tam hazırlıklı olduğunu, istilanın ülkeye ulaşmasını önlemek için gerekli önlemlerin alındığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Çekirge istilasıyla ilgili tüm zorluklara karşı, ilgili tüm sektörler teyakkuz, seferberlik ve hazırlık düzeyini artırdı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, çekirge sürülerinin son zamanlarda ülkenin güneydoğusundaki bazı bölgelerde sınırlı bir şekilde tespit edildiğine dikkat çekilerek, olası tüm gelişmelere karşı gerekli tedbirlerin alındığı vurgulandı.

Yerel basında yer alan haberlerde, Fas'ın güneydoğusundaki Tarudant kenti yakınları ile Tunus, Cezayir ve Libya'nın bazı bölgelerinde çekirge sürülerinin görüldüğü bildirildi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), çöl çekirgesini dünyanın en yıkıcı göçmen zararlısı olarak görüyor ve gıda güvenliği ile kırsal geçim kaynakları için büyük bir tehdit oluşturduğunu belirtiyor.

Her gün 150 kilometre seyahat edebilen çekirge sürüleri, bir günde 35 bin kişinin gıda ihtiyacını karşılayacak tarım ürününe zarar verebiliyor.

Kaynak: AA / Khalid Mejdoub - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.