Fas Büyükelçisi: Çkp'nin 20. Ulusal Kongresi, Çin'in Gelecekteki Yolu Hakkında Paha Biçilmez Bir Bakış Açısı Sunuyor

BEİJİNG, 20 Ekim (Xinhua) -- Fas'ın Çin Büyükelçisi Aziz Mekouar, Xinhua'ya verdiği demeçte, Çin Komünist Partisi'nin 20. Ulusal Kongresi'nin Çin'in gelecekteki yolu hakkında paha biçilmez bir bakış açısı sunduğunu söyledi.

Çin'in geçen on yıldaki kalkınmasını "eşi benzeri görülmemiş" olarak niteleyen Mekouar, Çin halkının ÇKP liderliğinde modern Çin'i inşa ettiği büyük hız, yaratıcılık ve özverinin kendisine ilham kaynağı olduğunu ifade etti.

Faslı büyükelçi, kongreye katılan delegelerin farklı yaş gruplarından, etnik kesimlerden ve cinsiyetlerden olmasını överek, çeşitliliğin toplumun tüm yelpazesine parlak bir ışık tuttuğunu kaydetti.

Mekouar, Çin'in son 10 yıldaki büyük başarılarından derinden etkilendiğini söyledi.

Mekouar, "Bu uçsuz bucaksız ve güzel Çin ülkesinin dört bir yanını gezebilecek kadar şanslıydım ve halkının canlılığına, altyapısının gelişmişliğine ve büyük küçük tüm şehirlerinin dış dünyaya açıklığına bizzat şahit oldum" dedi.

Faslı büyükelçi, gelişmekte olan bir ülkenin bu ölçekte ve bu hızda modernleşmesinin ve refahını artırmasının gerçekten eşsiz olduğunu söyledi.

Çin'in kazara veya rastgele kalkınmadığını söyleyen Mekouar, Çin'in uzun ve zorlu bir süreçten geçerek başarıya ulaştığını ve bu başarının net bir vizyon, kapsamlı planlama ve kusursuz uygulama gerektirdiğini vurguladı.

Çin halkının kendi ülkelerine has özelliklere, kabiliyetlere ve amaçlara en uygun formülü bulduğunu belirten Mekouar, diğer ülkelerin Çin'den çok şey öğrenebileceğini ve kendi gerçekliklerine ve koşullarına adapte edebileceğini kaydetti.

Devam eden kongreye sunulan rapor hakkında konuşan Mekouar, raporun, ÇKP'nin liderlik etmek istediği yöne ve müreffeh bir Çin toplumunun inşası için belirlediği önceliklere dair bir bakış açısını ikna edici bir şekilde ve cesaretle ortaya koyduğunu söyledi.

Fas ve Çin'in karşılıklı güven ve saygıya derinden bağlı olan dostane ilişkilere sahip olduğunu belirten Fas büyükelçisi, ülkesinin Çin ile ikili ya da bölgesel ve çok taraflı forumlar aracılığıyla işbirliğini sürekli olarak canlandırma konusunda kararlı olduğunu da sözlerine ekledi.