Fas Büyükelçisi, 2024'ün Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Fas'ın Ankara Büyükelçisi Mohammed Ali Lazreq, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Büyükelçi Lazreq, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 boyunca çektiği, "Haber", "Spor", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Alper Tüydeş'in "Saklı" adlı fotoğrafını seçen Lazreq, bu fotoğrafın canlı türleriyle doğal çevreleri arasındaki etkileşimi simgelediğini belirtti.

Lazreq, fotoğrafın canlıların sağlığı ve iyiliği için gerekli biyolojik çeşitliliğin ve ekosistem dengesinin korunması gerekliliğini hatırlattığını dile getirdi.

"Haber" kategorisinde oy verdiği Murat Şengül'ün "Hayat devam edecek" adlı fotoğrafı değerlendiren Lazreq, şunları söyledi:

"(Fotoğrafta, İsrail'in Lübnan'a saldırıları sonucu evinin yıkılan duvarından dışarıya bakan genç bir kadın görülüyor) Evine isabet eden bir saldırının ardından çaresiz, ayakta duran, sıkıntı içindeki bir kadını görüyoruz. Maalesef 1939-1945 savaşından, yani İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana silahlı çatışmalar, daha ziyade sivillerin ve masumların kaybına sebep oluyor. Canlarıyla, bedenleriyle bunun bedelini ödüyorlar. Sürgünlere, sivillerin yerlerinden edilmesine, altyapının tahrip edilmesine tanıklık ediyorlar. İşte bu resim tüm bunları anlatıyor."

"Türk kardeşlerimizi ve dostlarımızı Fas'ı ziyaret etmeye davet ediyorum"

Lazreq, "Günlük Hayat" kategorisinde Nurettin Boydak'ın çektiği "Gece buluşması" adlı fotoğrafı tercih etti.

Fotoğrafta Marakeş'teki Faniler Meydanı'nın (Jemaa el-Fnaa) yer aldığına işaret eden Lazreq, şehrin merkezinde bulunan bu meydanın asırlardır varlığını sürdürdüğünü ifade etti.

Lazreq, Fas kültürünün çeşitliliğini temsil eden Faniler Meydanı'nının UNESCO tarafından "Dünya Miras Listesi"ne alındığını belirtti.

Meydanın yılda yaklaşık 1 milyon kişi tarafından ziyaret edildiğini anlatan Lazreq, "Bir açık hava sahnesi. Her türden sanatçı var, hikaye anlatıcıları, şairler, dansçılar, müzisyenler. ve bu fotoğrafı seçerken, Türk kardeşlerimizi ve dostlarımızı Fas'ı, özellikle de tarih dolu bir yer olan Marakeş şehrini ve Jemaa el-Fnaa Meydanı'nı ziyaret etmeye davet ediyorum." diye konuştu.

-"İnsanın doğa karşısındaki acizliğini gösteren muhteşem bir fotoğraf"

Lazreq, "Spor" kategorisinde de Cem Özdel'in "Dalgalar arasında" adlı fotoğrafına (Senegal'in başkenti Dakar'da Atlantik Okyanusu'nun kıyısında bir sörfçünün, dev dalgaların arasında ilerlemesi yer alıyor) oy verdi.

Lazreq, bu kategorideki fotoğrafların hepsinin çok güzel olduğunu ancak kendisini en çok "Dalgalar arasında" isimli fotoğrafın büyülediğini belirterek, "İnsanın doğa karşısındaki acizliğini gösteren muhteşem bir fotoğraf." dedi.

Devasa dalgalara karşı koyarak doğaya meydan okuyan bir sörfçünün muhteşem görüntüsünü gördüklerini aktaran Lazreq, bunun sporun kendi içinde barındırdığı çaba, kararlılık, irade, tevazu ve kendini aşma gibi değerleri ortaya koyan bir fotoğraf olduğunu dile getirdi.

Lazreq, "Özgür Suriye" kategorisinde ise tercihini Emin Sansar'ın "Her şeye rağmen" adlı fotoğrafından yana kullanarak, "Bence bu aralarında en güzeli. Bu fotoğraf, iyimserliği ve umudu temsil ediyor. Suriye'nin özgürleşmesinin ardından gülümseyen kadınları görüyoruz. Suriye'nin geleceğine güveniyorlar." ifadelerini kullandı.